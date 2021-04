Gladbachs früherer Top-Torwart : Wolfgang Kleff über seine Corona-Infektion: „schlimm genug“

Borussia Mönchengladbachs früherer Meister-Torwart Wolfgang Kleff (74) hat eine Corona-Erkrankung glimpflich überstanden.

Berlin | „Es war zum Glück nicht die schlimmste Form von Corona, aber immer noch schlimm genug. Ich wusste am Anfang nicht einmal mehr, wer ich war“, sagte der einstige Profi „bild.de“. Kleff schilderte dabei auch, wie er in seiner Wohnung in Mönchengladbach-Rheydt zusammengesackt war und zunächst hilflos auf dem Boden gelegen hatte. „Ich weiß nur noch, das...

