Bei Europa-Qualifikation : Wolfsburg-Coach Glasner will mehr Qualität im Kader

Wolfsburg Trainer Oliver Glasner wünscht sich bei einer Qualifikation für den Europapokal eine qualitative Verstärkung seiner Mannschaft und nicht zwingend eine Vergrößerung des Kaders.

Wolfsburg | „Dann sind wir immer noch gut besetzt, sollten uns jedoch in der Spitze verstärken, nicht in der Breite“, sagte der 46-Jährige im Interview des Internetportals „Sportbuzzer“ über den wahrscheinlichen Fall, dass die Niedersachsen in der kommenden Saison international spielen. Der VfL liegt nach 26 Partien in der Fußball-Bundesliga auf Tabellenplatz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.