Fussball : Zahlreiche Coronafälle bei Rot-Weis Essen: Partie abgesagt

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen muss wegen zahlreicher Coronafälle eine Zwangspause einlegen. Wie der Tabellenführer der West-Staffel am Dienstag mitteilte, befindet sich „eine zweistellige Anzahl an Spielern in Quarantäne“. Ein Großteil davon sei mit dem Virus infiziert. Zudem weisen drei weitere Spieler, deren Testergebnisse noch ausstehen, Symptome auf.

Weil dem Team damit weniger als 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung stehen, wurde die für Mittwoch geplante Partie in Ahlen vom Westdeutschen Fußballverband abgesetzt. Der Trainingsbetrieb für die nicht infizierten oder von Quarantäne-Maßnahmen betroffenen Spieler wird ebenfalls für die kommenden Tage ausgesetzt. „Auch wenn diese Situation für alle ...

