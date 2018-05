Nach Champions-League-Sieg : Zidane hört bei Real Madrid auf: "Ein Wechsel ist notwendig"

Das schockt die Sportwelt: Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat seinen Rücktritt erklärt.

von Nina Brinkmann und Alexander Barklage

31. Mai 2018, 14:17 Uhr

Hamburg | Überraschung: Zinedine Zidane hört als Trainer bei Real Madrid auf. Das bestätigte der 45-Jährige auf einer anberaumten Presse-Konferenz am Donnerstag in Madrid. "Der Moment ist für viele seltsam. Aber nach drei Jahren ist ein Wechsel notwendig. Etwas anderes, eine andere Botschaft", sagte Zidane. "Es ist ein schwieriger Moment, aber die Mannschaft braucht einen Wechsel, um weiter siegreich zu bleiben. Die Mannschaft benötigt eine neue Ansprache, eine andere methodische Arbeit. Deshalb habe ich die Entscheidung so getroffen", erklärte der Franzose weiter.

Zidane at Madrid

(player & coach combined)



UEFA Champions League



UEFA Super Cup



Club World Cup



Spanish Super Cup



Liga



Intercontinental Cup

#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/kry1q2SquE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2018

Club-Präsident Florentino Pérez, der ebenfalls auf der Pressekonferenz neben saß, trifft diese Entscheidung von Zidane völlig unvorbereitet. Der Franzose hatte noch einen Vertrag bis 2020. "Wir müssen diese Entscheidung aber respektieren", sagte Perez. Zudem wollte Zidane nicht ausschließen, dass er irgendwann zurückzukehren könnte: "Es kann auch ein 'Bis bald' sein."

Im Januar 2016 übernahm Zidane die erste Mannschaft von Real Madrid und trat die Nachfolge des entlassenen Rafael Benitez an. Zuvor hatte der Franzose die Reserve der "Königlichen" trainiert. In den zweieinhalb Jahren holte Zidane mit den Madrilenen dreimal in Folge in die Champions League. Zuletzt am vergangenen Samstag in Kiew gegen den FC Liverpool. Außerdem holte er mit Real zweimal den Uefa-Supercup, zweimal den Weltpokal und einmal die Meisterschaft in der spanischen Primera Division.

Gracias Mister! It's been a pleasure! — Toni Kroos (@ToniKroos) May 31, 2018

Zidane ist mit neun Titeln zum zweiterfolgreichsten Trainer der Real-Geschichte nach Miguel Munoz (14 Titel von 1959 bis 1975). "Zizou" war auch schon als Spieler bei Real äußerst erfolgreich. Von 2001 bis 2006 spielte er bei den Madrilenen und holte 2002 die Champions League im Finale gegen Bayer Leverkusen.