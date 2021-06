Fußball-EM : Zittersieg: Schewtschenko-Team wahrt Achtelfinal-Chance

Die Ukraine hat auf dem erhofften Weg zum ersten EM-Achtelfinale überhaupt einen Pflichtsieg gegen Außenseiter Nordmazedonien eingefahren.

Strada Elisabeta Lipa, Strada Elisabeta Lipa, Voluntari 077190, Romania 077190, Rumänien | Beim 2:1 (2:0)-Zittersieg in Bukarest schossen der frühere Dortmunder Andrej Jarmolenko (29. Minute) und Roman Jaremtschuk (34.) das Team von Trainer Andrej Schewtschenko zum erst zweiten Sieg bei einer EM-Endrunde überhaupt. Ruslan Malinowski vergab in der Schlussphase die Chance auf den beruhigenden dritten Treffer, als er mit einem Handelfmeter an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.