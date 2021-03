Bundesliga : Zuschauer gegen Bayern? Verordnung ermöglicht Modellprojekt

Eine Regelung zu Modellprojekten in der sächsischen Corona-Schutzverordnung würde die Zulassung von Zuschauern für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München ermöglichen.

Leipzig | Der Paragraf 8g sieht Projekte zur „Erprobung von Corona-Testkonzepten“ vor, allerdings muss dafür ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner unterschritten werden. In Leipzig lag der Inzidenzwert am Montag bei 84,5. Der „Sportbuzzer“ hatte berichtet, dass für das Spiel am 3. April 999 Zuschauer zugelassen werden sollen. De...

