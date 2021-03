Premier League : Zwei West-Ham-Eigentore: Arsenal macht aus 0:3 ein 3:3

Der FC Arsenal hat sich in einem kuriosen und äußerst unterhaltsamen London-Derby bei West Ham United nach einem 0:3-Rückstand noch ein Unentschieden erkämpft.

London | Beim 3:3 (1:3) in Ost-London schossen die Gunners am Sonntag selbst aber nur ein einziges Tor. Im Nachholspiel der Premier League lag Arsenal nach nur einer guten halben Stunde deutlich und verdient zurück. Jesse Lingard (15. Minute), Jarrod Bowen (17.) und Tomas Soucek (32.) hatten die starken Gastgeber im Londoner Olympiastadion in Führung gescho...

