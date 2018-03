2. Liga : 1. FC Kaiserslautern: Fünf-Millionen Etat bei Abstieg

Der 1. FC Kaiserslautern würde seinen Etat im Fall eines Abstieg in die 3. Liga auf etwa fünf Millionen Euro halbieren. Dies kündigte der neue Sport-Vorstand Martin Bader in einem Interview des Fachmagazins «Kicker» an.

von dpa

05. März 2018, 12:04 Uhr

«Neben dem Thema Stadionmiete muss man Einsparungen in allen Bereichen vornehmen», sagte der 50-Jährige. «Der Weg des FCK würde jünger und einen Tick regionaler werden - mit einer höheren Identifikation bei den Spielern.» Bader öffnete zudem Ex-Trainer Jeff Strasser eine Hintertür, um zu den Pfälzern zurückzukehren.

Der 43 Jahre alte Luxemburger musste im Januar während des Spiels in Darmstadt wegen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde am 1. Februar durch Michael Frontzeck ersetzt. Beim Klassenverbleib der Pfälzer gilt Strassers Vertrag noch bis 2019.

«Entscheidend ist ja nicht nur, was wir gerne möchten, sondern auch, was sich Jeff vorstellt. Sobald er wieder gesund und voll belastbar ist, ist es unser klarer Wunsch, ihn in irgendeiner Funktion wieder in den Verein einzubinden», sagte Bader. Der vierfache deutsche Meister liegt auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Liga, hat aber in diesem Jahr bereits zwölf Punkte aus sieben Spielen geholt.