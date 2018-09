2. Liga : 1. FC Köln nach Sieg in Sandhausen wieder Spitzenreiter

Der 1. FC Köln ist zumindest für eine Nacht wieder Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga.

von dpa

21. September 2018, 20:25 Uhr

Eine Woche nach dem ernüchternden 3:5 gegen den SC Paderborn gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang verdient mit 2:0 (1:0) beim SV Sandhausen und rückte auf Rang eins vor. Der österreichische Nationalspieler Louis Schaub brachte den Bundesliga-Absteiger kurz vor der Pause in Führung (45.), Toptorjäger Simon Terodde erhöhte vor 13.237 Zuschauern auf 2:0 (54.). Das noch sieglose Sandhausen ist Tabellenvorletzter.

Nach zuletzt acht Gegentoren in zwei Spielen konzentrierten sich die Kölner, die auf ihren gesperrten Kapitän Jonas Hector verzichten mussten, zunächst auf die Defensive. Doch als der in der ersten halben Stunde überlegene SVS vor dem Seitenwechsel etwas nachließ, war es Schaub, der mit einem schönen Seitfallzieher zum 1:0 für die Gäste traf. Nach der Pause erzielte Terodde nach einem Eckball von Schaub per Kopf sein achtes Saisontor. Danach brachte der FC den Sieg dank seiner größeren individuellen Klasse sicher über die Zeit.