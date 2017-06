Leihgeschäft mit Freiburg : 1. FC Nürnberg leiht Hufnagel für ein weiteres Jahr aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Timm Schamberger 1 von 1

Der 23-Jährige war im Januar 2017 an den Sportpark Valznerweiher gewechselt und kam in der Rückrunde auf zehn Einsätze. In der vorangegangenen Saison absolvierte der georgische Nationalspieler 19 Zweitliga-Partien für den SC Freiburg.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 14:13 Uhr