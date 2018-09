2. Liga : 3:5 gegen Paderborn: Köln verliert Spiel und Tabellenführung

Erst 5:3, nun 3:5: In einem erneut furiosen Spiel hat der 1. FC Köln trotz eines abermaligen Doppelpacks von Torjäger Simon Terodde und des ersten Liga-Tores von 17-Millionen-Mann Jhon Cordoba die erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert.

von dpa

16. September 2018, 15:39 Uhr

Der Bundesliga-Absteiger, der in der Vorwoche 5:3 auf St. Pauli gewonnen hatte, unterlag dem Aufsteiger SC Paderborn mit 3:5 (1:1) und verpasste es damit, die am Samstag auf Platz eins gesprungene SpVgg Greuther Fürth wieder zu verdrängen.

Terodde traf in der 37. und 53. Minute und kommt nun auf elf Tore aus den letzten vier Pflichtspielen. In jeder dieser Partien war er mindestens zwei Mal erfolgreich. Am Sonntag traf Terodde sogar vier Mal, zwei Tore wurden jedoch wegen Abseits aberkannt. Am kommenden Freitag beim SV Sandhausen wird der FC aber auf Kapitän Jonas Hector verzichten müssen. Der Nationalspieler sah die Gelb-Rote Karte (87.).

Die sehr forschen und überraschend starken Paderborner glichen durch Babacar Gueye (38.) und Philipp Klement (66.) zunächst zweimal aus. Der Ex-Mainzer Klement brachte den SCP im Nachschuss nach einem verschossenen Foulelfmeter erstmals in Führung (71.). Der Ex-Schalker Bernard Tekpetey (89.) und Sven Michel (90.+4) sorgten nach dem Ausgleich von Jhon Cordoba (84.) für den Sieg. Mit acht Punkten sind die Ostwestfalen nun Siebter.