Bundesliga-Aufsteiger : Arminia hofft auf Sause - Neuhaus will drin bleiben

Arminia Bielefeld hofft nach dem achten Bundesliga-Aufstieg auf eine angemessene Party. «Für unsere Fans ist das eine traurige Situation», sagte Sportchef Samir Arabi angesichts der aktuellen Situation während der Coronavirus-Pandemie.

von dpa

17. Juni 2020, 15:26 Uhr

«Wir sind mit allen Seiten im Dialog, sind aber nicht bei 'Wünsch dir was'», sagte Arabi weiter. «Es ist zu früh zu sagen, wie der ganze Ablauf sein wird.» Dem souveränen Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga ist der Aufstieg durch das 1:1 von Verfolger Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück nicht mehr zu nehmen.

Arabi selbst bekannte, das HSV-Spiel nicht komplett gesehen zu haben: «Ich habe die Gelegenheit genutzt, meine Kinder ins Bett zu bringen.» Trainer Uwe Neuhaus berichtete hingegen von einer «Privat-Party». «Ich habe ganz in Ruhe mit meiner Frau gefeiert», berichtete der 60-Jährige. Nach dem 4:0 am Montag gegen die SG Dynamo Dresden bestanden ohnehin nur noch theoretische Zweifel am Aufstieg.

In den abschließenden Saisonspielen gegen Darmstadt 98 am Donnerstag (20.30 Uhr), am Sonntag (15.30 Uhr) beim Karlsruher SC und gegen den 1. FC Heidenheim am 28. Juni will Neuhaus alles daran setzen, dass sein Team ungeschlagen bleibt. Für die kommende Spielzeit peilt er vor allem den Klassenverbleib in der Bundesliga an: «Wir wollen nicht einfach nur dabei sein. Wir wollen drinbleiben.»