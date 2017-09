3:1 beim MSV Duisburg : Aufsteiger Kiel erobert Tabellenspitze zurück

Holstein Kiel ist zurück an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Norddeutschen siegten am Freitagabend mit 3:1 (1:0) bei Mitaufsteiger MSV Duisburg.