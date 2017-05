Danach Karriereende : Bellinghausen ein weiteres Jahr bei Fortuna

vergrößern 1 von 1 Foto: Maja Hitij 1 von 1

Der Mittelfelspieler, der seine Profikarriere 2002 in Düsseldorf startete, soll in der kommenden Saison auch die U23-Regionalligamannschaft als Führungsspieler unterstützen. Nach der aktiven Karriere soll er dem Verein in einer anderen Funktion erhalten bleiben.

Vereinsmitteilung

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 14:36 Uhr