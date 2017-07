Siegtor in der Nachspielzeit : Bielefeld startet erfolgreich: 2:1 gegen Regensburg

Arminia Bielefeld ist durch einen späten Treffer von Andraz Sporar erfolgreich in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Der Slowene erzielte in der Nachspielzeit (90.+1) den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger Jahn Regensburg.