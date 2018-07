Transfermarkt : Darmstadt 98 holt Heller aus Augsburg zurück

Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Marcel Heller ein Jahr nach dessen Abgang zum FC Augsburg wieder zurückgeholt. Der Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2020, wie die Hessen mitteilten. Über die Transferdetails vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

von dpa

27. Juli 2018, 13:49 Uhr

«Es fühlt sich für mich an, als würde ich nach Hause kommen. Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein», sagte der 32 Jahre alte Heller in der Mitteilung. Er betonte, selbst in seinem Jahr beim FC Augsburg die Darmstadt-Spiele verfolgt zu haben.

Heller spielte bereits von 2013 bis 2017 bei den Lilien und war damit Teil des zweimaligen Aufstiegs von der dritten Liga in die Bundesliga. «Es freut uns, dass wir mit ihm einen erfahrenen Spieler erhalten, von dem wir überzeugt sind, dass er mit seinen Qualitäten auf dem Flügel eine echte Verstärkung darstellen kann», sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster.