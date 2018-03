2. Liga : Darmstadt feiert wichtigen Sieg bei Dynamo Dresden

Der SV Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Punkt verkürzt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) bei der SG Dynamo Dresden durch.

von dpa

02. März 2018, 20:30 Uhr

Joevin Jones in der 29. Minute und Tobias Kempe (55.) erzielten vor 26.053 Zuschauern die Treffer. Für Darmstadt (26 Punkte) war es der erste Drei-Punkte-Erfolg nach zuvor vier Niederlagen in Serie und einem Unentschieden. Die Dresdner (32 Punkte) verpassten es nach ihren vorangegangenen zwei Siegen, sich ins gesichertere Mittelfeld abzusetzen.