Später Ausgleich : Darmstadt nach Remis in Braunschweig weiter sieglos

04.Nov.2017

Der ersatzgeschwächte Absteiger kassierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer durch Patrick Schönfeld und wartetet nun seit dem 17. September auf einen Erfolg. Vor 20 190 Zuschauern brachte Darmstadt-Kapitän Aytac Sulu die Gastgeber per Eigentor in Führung (8. Minute). Marvin Mehlem (30.) und Wilson Kamavuaka (52.) drehten für die Hessen das Match.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings steht in der Tabelle auf Platz neun, Braunschweig ist Achter.

