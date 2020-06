2. Liga : Darmstadt patzt erneut: Niederlage bei Jahn Regensburg

Der SV Darmstadt 98 hat seine womöglich letzte kleine Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verspielt. Die Hessen verloren am Samstag beim SSV Jahn Regensburg mit 0:3 (0:1) und kamen dem Relegationsrang in der 2. Liga damit nicht näher.

von dpa

06. Juni 2020, 14:59 Uhr

Trotz klarer Feldüberlegenheit und einer mehr als halbstündigen Überzahl setzte es für das Team von Trainer Dimitrios Grammozis den Dämpfer, weil der Jahn bei den Toren von Marcel Correia (7. Minute), Max Besuschkow (52.) und Jann George (77.) cleverer und glücklicher war.

Darmstadts Tobias Kempe drosch zu allem «Lilien»-Überfluss auch noch einen Foulelfmeter über das Tor (66.). Zu dem Zeitpunkt war Regensburg nach Gelb-Rot für Erik Wekesser (57.) schon zu zehnt.

Die Darmstädter rangieren sechs Zähler hinter Platz drei und dem Hamburger SV. Wenn der HSV am Montag gegen Kiel gewinnt, dann sind es vier Spieltage vor Saisonschluss sogar neun Punkte Rückstand. Der Jahn dagegen jubelte über einen großen Schritt zum Klassenverbleib.

In einem kuriosen Spiel waren die Darmstädter 90 Minuten lang die aktivere Mannschaft mit viel mehr Ballbesitz. Im Angriff aber, wo Toptorjäger Serdar Dursun erst zur Pause eingewechselt wurde, fehlte die Konsequenz. Kempe scheiterte vor der Pause per Kopf (11.) und mit einem Schuss (25.) an Keeper Alexander Meyer. Kurz nach Wiederbeginn hätte dann Dursun einen Patzer von Meyer fast zum Ausgleich genutzt.