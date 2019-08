2. Liga : Donis vor Abschied vom VfB Stuttgart

Offensivspieler Anastasios Donis wird den Zweitligisten VfB Stuttgart sehr wahrscheinlich Anfang nächster Woche verlassen.

von dpa

24. August 2019, 13:44 Uhr

Der Club werde Vollzug melden, «wenn Verträge unterschrieben sind und alles durch ist», sagte Sportdirektor Sven Mislintat auf dem VfB-Trainingsgelände. Das werde «vielleicht Montag oder Dienstag» der Fall sein.

Der 22 Jahre alte griechische Nationalspieler trainierte am Tag nach dem 0:0 beim FC Erzgebirge Aue nicht mit der Mannschaft, sondern verließ das Clubgelände in Freizeitkleidung vorzeitig. Der italienische Erstligist FC Genua soll an Donis interessiert sein. «Es kann passieren, ist aber noch nicht durch», sagte Mislintat allgemein zu einem möglichen Abschied des Griechen.