Wegen Herbststurm : Dresden gegen Braunschweig verspätet angepfiffen

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 16:10 Uhr

Aufgrund des schweren Herbststurms «Herwart» hatten sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Verein nach einer kurzfristig anberaumten Sicherheitsbesprechung mit der Dresdner Polizei und Feuerwehr dazu entschieden. Somit ging es im Dresdner DDV-Stadion statt um 13.30 Uhr erst um 16.00 Uhr los.

Wegen des Sturms stürzten nicht nur in Dresden Bäume und Baugerüste um. Die Deutsche Bahn stellte am Sonntagmorgen in weiten Teilen Deutschlands, darunter auch in Sachsen, den Zugverkehr ein. Im Dresdner Stadion selbst kam es zu keinen Schäden. Am Nachmittag war der Sturm etwas abgeflaut.

