«Vollstes Vertrauen» : Düsseldorf setzt weiter auf Trainer Funkel

Das sagte der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer in Düsseldorf. Trotz zwischenzeitlicher Abstiegsnöte sei es «richtig und wichtig» gewesen, die Arbeit des Fußball-Lehrers «auch in kritischen Situationen» nicht in Frage zu stellen. Auf die Frage, ob das Trainerteam im Amt bleibe, antwortete Schäfer: «Ja, genau das heißt es.»

Kontinuität gibt es auch in der Vereinsführung. «Ich gehe hier nicht weg. Es gab keinerlei Gespräche oder Ähnliches», sagte Schäfer und dementierte damit erneut Medienberichte über seinen angeblich bevorstehenden Wechsel zum Bundesligisten Bayer Leverkusen.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 16:47 Uhr