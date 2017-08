2:1 gegen SV Sandhausen : Düsseldorf Tabellenführer der 2. Liga

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Einen Tag vor seinem 30. Geburtstag traf der Stürmer in der 90. Minute zum 2:1 beim SV Sandhausen und sorgte für die erste Liga-Niederlage der Gastgeber. Mit zehn Punkten stehen die Düsseldorfer dank der mehr geschossenen Toren vor den punktgleichen Teams aus Darmstadt und Bielefeld auf Rang eins. Vor 6769 Zuschauern im BWT-Stadion am Hardtwald war Sandhausen durch Lucas Höler verdient in Führung gegangen (22. Minute). In der 51. Minute erzielte Ihlas Bebou den Ausgleich, ehe Hennings der Siegtreffer gelang.

