2. Liga : Erster Saisonsieg für Erzgebirge Aue: 3:1 gegen FC St. Pauli

Auch dank eines Traumtores von Pascal Testroet hat der FC Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Sachsen bezwangen den FC St. Pauli mit 3:1 (2:1) und blieben damit auch im achten Vergleich mit den Hamburgern in Serie ungeschlagen.

von dpa

16. September 2018, 15:29 Uhr

Vor 12.000 Zuschauern waren die Gastgeber durch Dennis Kempe nach elf Minuten in Führung gegangen. Henk Veerman gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich. Testroet hämmerte den Ball in der 31. Minute aus rund 25 Metern in den linken Winkel. Rückkehrer Jan Hochscheidt (75.) verwandelte schließlich einen Konter zum umjubelten ersten Dreier.

Die mit argen Verletzungssorgen - gleich sechs Spieler fehlten - angetretenen Hamburger versteckten sich nicht, hatten mit der Anfangsoffensive der Auer aber erhebliche Schwierigkeiten. Doch den Rückstand verkrafteten sie schnell und waren nach dem Ausgleich bis zur neuerlichen Auer Führung das gefährlichere Team.

Nach der Pause stellte St. Paulis Trainer Markus Kauczinski auf Dreierkette um. Damit erhöhte man die Gefahr, in Auer Konter zu laufen. Einer davon brachte durch Hochscheidt die Entscheidung. Danach hatten die Gastgeber die Partie im Griff.