Siegesserie gerissen : FC Nürnberg verliert 1:2 gegen Bielefeld

30.Sep.2017

In der hochklassigen zweiten Spielhälfte mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten entschied Konstantin Kerschbaumer in der 86. Minute die Partie zugunsten der Gäste nach einem Ballverlust von Eduard Löwen. Zuvor konnte vor 26 186 Zuschauern Mikael Ishak (79.) die Bielefelder Führung durch Andraz Sporar (61.) ausgleichen. Die Arminia sprang in der Tabelle auf Platz drei und zog mit 17 Punkten am «Club» (16) vorbei. Für die Nürnberger war es nach zuvor drei Siegen hintereinander ein Rückschlag.

