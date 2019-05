2. Liga : FC St. Pauli verliert Meier und holt Zander

Stürmer Alex Meier wird den FC St. Pauli verlassen. Das teilte der kaufmännische Geschäftsführer und Interimssportchef Andreas Rettig bei einer Presserunde des Fußball-Zweitligisten in Hamburg mit. Es sei eine Trennung ohne «Groll und Misstöne» gewesen, sagte Rettig weiter.

von dpa

23. Mai 2019, 14:52 Uhr

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig von Eintracht Frankfurt war Anfang des Jahres zum FC St. Pauli zurückgekehrt. In 16 Spielen der Rückrunde erzielte Meier sechs Tore. «Als mich der FC St. Pauli in der Winterpause fragte, ob ich helfen kann, habe ich schon wegen meiner St. Pauli-Vergangenheit gerne zugesagt», sagte Meier. Wo er seine Karriere fortsetzt, ist derzeit offen. Unter anderen war zuletzt über ein Wechsel in die Major League Soccer in den USA spekuliert worden.

Auch der in der vergangenen Saison an den Drittligisten KFC Uerdingen verliehene Maurice Litka und Abwehrspieler Brian Koglin werden nicht mehr für die Hanseaten spielen. Dafür wurde der seit zwei Jahren von Werder Bremen ausgeliehene Luca Zander fest verpflichtet und mit einem Vierjahresvertrag bis Juni 2023 ausgestattet.