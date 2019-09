U21-Nationalspieler : Fein: Jatta-Debatte hat den HSV stärker gemacht

Die Debatte um die Identität von Bakery Jatta hat die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zusammengeschweißt.

10. September 2019, 15:49 Uhr

«Der Zusammenhalt in der Gruppe wurde gestärkt, und wir wissen, dass wir uns auch in schwierigen Phasen aufeinander verlassen können», sagte der Hamburger U21-Nationalspieler Adrian Fein in einem Interview mit den Internetportalen «Goal» und «Spox». «Jetzt ist zum Glück alles geklärt», sagte Fein weiter.

Der Mittelfeldspieler des Zweitliga-Spitzenreiters kann sich seinen Teamkollegen auch gut im Kreis der deutschen U21 vorstellen: «Ein Spieler wie "Baka" tut jedem Team gut, und ich würde mich freuen, wenn er bald auch bei der U21 dabei wäre.»