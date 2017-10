Später Sieg : Fürth verlässt nach 2:1 gegen Aue das Tabellenende

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Die aktuell arg kriselnden Franken gewannen mit 2:1 (1:0) gegen Erzgebirge Aue und zogen dank des zweiten Saisonsiegs am 1. FC Kaiserslautern vorbei. Khaled Narey erzielte in einer lange ereignisarmen Partie die Führung für die Gastgeber (40. Minute). Nach dem Ausgleich von Albert Bunjaku (78.) sorgte Daniel Steininger in der 87. Minute für das Happy End. Fürth feierte nach drei Niederlagen vor 9510 Zuschauern wieder einen Sieg, die Sachsen verloren indes das zweite Spiel nacheinander.