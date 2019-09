2. Liga : Gelungene Aue-Heimpremiere von Schuster gegen Osnabrück

Aue (dpa) – Trainer Dirk Schuster hat beim FC Erzgebirge Aue eine gelungene Heimpremiere gefeiert. Seine Mannschaft gewann am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Aufsteiger VfL Osnabrück mit 1:0 (1:0) und bleibt damit unter seiner Regie ungeschlagen.

von dpa

15. September 2019, 15:30 Uhr

Vor 9750 Zuschauern erzielte Tom Baumgart (40.) für die Sachsen mit einem wuchtigen Schuss den entscheidenden Treffer.

Nach dem Wechsel erhöhten die Niedersachsen den Druck. In der 65. Minute ging ein abgefälschter Schuss der Osnabrücker an den Pfosten. Die Gastgeber, die ab der 75. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte für Calogero Rizzuto in Unterzahl agierten, kämpften in der Schlussphase leidenschaftlich und retteten den dritten Saisonsieg.