Keine Einigung mit Stendel : Hannover holt Ostrzolek vom HSV

«Wir freuen uns sehr, mit Matthias einen vielseitig einsetzbaren Spieler für uns gewonnen zu haben. Er kann sowohl auf der Außenbahn als auch im zentralen Mittelfeld spielen», sagte Hannovers Manager Horst Heldt. «Mein persönliches Ziel ist es, in Hannover Verantwortung auf und neben dem Platz zu übernehmen», sagte Ostrzolek, der für den HSV 151 Spiele in der Ersten Liga bestritt.

Torwart Michael Esser kommt vom Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 nach Hannover. Das teilten beide Clubs mit. In Hannover unterzeichnete der Fußballprofi einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 und bekommt die Rückennummer 23. «Michael hat in Darmstadt gezeigt, dass er mit Druck umgehen kann. Obwohl sie am Ende nicht die Klasse gehalten haben, gehörte er zu den stärksten Spielern seines Teams», sagte Hannovers Manager Horst Heldt laut Mitteilung. Im Kader des Zweitliga-Zweiten steht weiterhin auch Aufstiegs-Torwart Philipp Tschauner.

Unterdessen hat sich Hannover mit seinem ehemaligen Trainer Daniel Stendel nicht auf eine weitere Zusammenarbeit in anderer Funktion einigen können. «Wir haben Daniel das Angebot unterbreitet, künftig wieder im Nachwuchsbereich tätig zu sein. Dieses hat er abgelehnt und uns durch seinen Berater mitgeteilt, dass er nicht mehr für Hannover 96 arbeiten möchte», sagte Hannovers Manager Horst Heldt am Dienstag.

Auch die Gespräche über eine Auflösung des noch laufenden Vertrages führten zu keinem Ergebnis. Stendel war in Hannover im März freigestellt und durch André Breitenreiter ersetzt worden.

Nicht zu Hannover 96 zurückkehren wird auch André Hoffmann. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf zog die Kaufoption bei dem 24 Jahre alten Innenverteidiger, der bislang nur an die Rheinländer ausgeliehen war. Hoffmann hat bei der Fortuna einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 17:18 Uhr