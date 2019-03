Freitagsspiele 2. Liga : Holstein Kiel behauptet Rang fünf - Dämpfer für Union

Holstein Kiel hat nach zwei Niederlagen am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga überzeugend mit einem Sieg über den FC Erzgebirge Aue in die Erfolgsspur zurückgefunden während der FC Heidenheim den Aufstiegsambitionen des 1. FC Union Berlin einen Dämpfer verpasste.

von dpa

15. März 2019, 20:36 Uhr

Die Norddeutschen bezwangen Aue auch in dieser Höhe verdient mit 5:1 (2:1) und behaupteten den fünften Tabellenrang in der 2. Liga. László Bénes (9. Minute, 54.), Mathias Honsak (6.), Masaya Okugawa (76.) und Aaron Seydel (85.) erzielten vor über 9000 Zuschauern im Holstein-Stadion die Tore für das Team von Trainer Tim Walter. Jan Hochscheidt (26.) traf für die Sachsen.

Die Mannschaft von der Ostalb besiegte am 26. Spieltag den Tabellendritten aus Berlin mit 2:1 (0:1). Robert Glatzel (48.) und Marc Schnatterer (56.) drehten dabei in der zweiten Halbzeit vor 11.000 Zuschauern in der heimischen Voith-Arena das Spiel, nachdem Robert Zulj die Köpenicker in der 23. Minute in Führung gebracht hatte. Union bleibt mit 47 Punkten weiterhin Dritter, Heidenheim meldet sich mit nunmehr 42 Punkten im Aufstiegsrennen zurück.