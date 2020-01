2. Liga : HSV holt Mittelfeld-Talent Onana aus Hoffenheim

Der Hamburger SV hat kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode Mittelfeldspieler Amadou Onana vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet.

von dpa

31. Januar 2020, 10:08 Uhr

Nach Angaben des HSV erhält der 18 Jahre alte belgische Junioren-Nationalspieler einen Vertrag bis Ende Juni 2024. Über Ablösemodalitäten wurde nichts verlautbart. Onana spielte seit 2017 bei 1899 Hoffenheim und war Kapitän des U19-Bundesliga-Teams der Kraichgauer.

Er ist der vierte Zugang des HSV in der am Freitagabend endenden Transferperiode. Der Zweitliga-Zweite hatte zuvor Louis Schaub (1. FC Köln), Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) und Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen) jeweils bis zum Saisonende ausgeliehen. Alle drei hatten beim 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg ihren Einstand in Hamburg gegeben.