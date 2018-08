Transfers : HSV leiht Mangala aus - Ekdal vor Wechsel nach Genua

Der Wechsel von Fußball-Profi Orel Mangala vom VfB Stuttgart zum Hamburger SV ist perfekt. Wie der norddeutsche Zweitligist mitteilte, kommt der 20 Jahre alte Mittelfeldakteur bis zum Saisonende auf Leihbasis vom Bundesligisten aus Stuttgart an die Elbe.

von dpa

08. August 2018, 19:09 Uhr

Der Spieler hat bereits seine medizinische Untersuchung absolviert und trainierte anschließend zum ersten Mal mit seinen neuen Teamkollegen.

Der VfB stimmte dem Leihgeschäft zu, damit der talentierte Youngster Spielpraxis erhalte. Mangala stammt aus dem Nachwuchs des RSC Anderlecht. Für Belgiens diverse Junioren-Auswalteams hat er insgesamt 49 Nachwuchs-Länderspiele absolviert.

Unterdessen steht der schwedische Nationalspieler Albin Ekdal vor einem Wechsel zu Sampdoria Genua in die italienische Serie A. «Ich kann bestätigen, dass Sampdoria an Albin interessiert ist und er nach Genua wechseln möchte», sagte Ekdals Berater Martin Klette der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). Beide Seiten seien sich schon lange einig, dass der 39-malige Auswahlakteur und WM-Teilnehmer den HSV trotz eines bis 2019 laufenden Vertrags in diesem Sommer verlassen werde.

Allerdings müssen sich der HSV, der den 29 Jahre alten Großverdiener gerne von seiner Gehaltsliste haben möchte, und der italienische Club erst einmal auf eine Ablösesumme verständigen. Der HSV hatte im Sommer 2015 rund 4,5 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldmann an Cagliari Calcio bezahlt. Dem Bericht zufolge soll Genua dem Nordclub bisher lediglich eine Offerte in Höhe von 1,3 Millionen Euro unterbreitet haben. Das ist den Norddeutschen jedoch zu wenig.

Auf Kapitän Aaron Hunt muss der HSV auch im zweiten Saisonspiel beim SV Sandhausen am Sonntag verzichten. Der Offensivspieler klagt weiter über muskuläre Probleme, teilte der Verein mit. Hunt hatte deshalb auch das Auftaktspiel gegen Holstein Kiel verpasst.