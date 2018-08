Saisonauftakt : HSV ohne Hunt und Arp gegen Holstein Kiel

Der Hamburger SV muss im Auftaktspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel am Freitagabend auf Aaron Hunt verzichten.

von dpa

03. August 2018, 18:57 Uhr

Der 31 Jahre alte Mittelfeldakteur hatte bereits an den Vortagen aufgrund von Wadenproblemen nicht mittrainieren können. Ein Härtetest am Spieltag fiel negativ aus, so dass Trainer Christian Titz den neuen Mannschaftsführer nicht in das Aufgebot für das Kiel-Spiel aufnahm.

«Das ist extrem schade, aber wir vertrauen auch den anderen Spielern in unserem Kader», sagte Titz. Er verzichtete auch auf Youngster Fiete Arp. Der 18 Jahre alte Angreifer soll am Freitagabend in der Regionalliga-Mannschaft im Spiel bei Werder Bremen II mitwirken.