Laufender Vertrag bis 2019 : HSV will Stürmer Lasogga länger binden

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Interesse, den Vertrag mit Pierre-Michel Lasogga zu verlängern. «Wir machen uns Gedanken, die Zusammenarbeit länger zu gestalten», sagte Sportvorstand Ralf Becker. «Das ist zunächst ein grundsätzlicher Austausch, Verhandlungen gibt es noch nicht.»

von dpa

10. Juli 2018, 13:38 Uhr

Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer 2019 aus. Da die Höhe seines Erstliga-Gehalts auch in der 2. Bundesliga gilt, möchte der Verein sein Salär in den Folgejahren dem aktuellen Niveau anpassen. Der HSV will so die hohen Belastungen in diesem Jahr strecken und auf die weiteren Jahre verteilen. Wegen des Abstiegs soll der Gehaltsetat um mehr als 20 Millionen Euro reduziert werden.

Nach dem Leihgeschäft mit Bobby Wood verfügt der HSV neben Lasogga über Fiete Arp und Manuel Wintzheimer auf der Mittelstürmerposition. Unklar ist, ob Arp noch im Sommer zu Bayern München wechselt.