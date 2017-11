Frankenderby : Jahn Regensburg bezwingt Greuther Fürth im Kellerduell

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 15:00 Uhr

Durch den zweiten Dreier am Stück kletterten die Oberpfälzer vorerst auf den 13. Platz in der Tabelle. Die Fürther bleiben als Vorletzter in akuter Abstiegsnot. Vor 11 110 Zuschauern war der Jahn durch einen Doppelpack von Sargis Adamyan (20./44. Minute) und ein Eigentor von Richard Magyar (68.) erfolgreich. Magyar (32.) und Marco Caliguiri (47.) glichen für die Fürther zwischenzeitlich aus.

