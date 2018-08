2. Liga : Nach Attacken auf Union-Fanbus: Köln verhängt Stadionverbote

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat nach den Attacken auf einen Fan-Bus des Ligakonkurrenten 1. FC Union Berlin gegen alle bislang identifizierten Hooligans ein sofort gültiges bundesweites Stadionverbot ausgesprochen. Das teilte der FC mit.

von dpa

17. August 2018, 13:02 Uhr

Nach Angaben des Vereins habe die Kölner Polizei bislang 28 offenbar beteiligte Personen ausfindig gemacht. Die Betroffenen könnten innerhalb von 14 Tagen bei der Stadionverbotskommission des 1. FC Köln vorsprechen, hieß es in einer Erklärung der Rheinländer.

Laut Erkenntnissen der Kölner Polizei waren in der Nacht zu Dienstag nach der Partie zwischen Köln und Union Berlin (1:1) rund 100 vermummte Täter auf einen von zwei Fan-Bussen zugestürmt und hatten mit Steinen geworfen. Aus dem Berliner Fan-Bus waren dann laut Polizei ebenfalls vermummte Männer gestürmt. Die Einsatzkräfte hatten sie in den Bus zurückgedrängt. Die Kölner Angreifer waren auf einen nahe gelegenen Parkplatz gedrängt worden. Von dort aus waren viele von ihnen in unbeleuchteten Autos geflüchtet und hatten dabei gezielt Kurs auf Polizisten genommen.

Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob hatte nach den Vorfällen von einer «neuen Dimension der Gewalt nach Fußballspielen» gesprochen und es als Wunder bezeichnet, dass bei den Ausschreitungen niemand verletzt worden sei.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.