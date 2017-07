Vertrag bis 2020 : Nils Quaschner wechselt von Leipzig nach Bielefeld

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Champions-League-Teilnehmer Leipzig hatte den 23-Jährigen in der vergangenen Saison bereits an Zweitligist VfL Bochum ausgeliehen. In Bielefeld unterzeichnete Quaschner nun einen Vertrag mit Gültigkeit für drei Jahre bis Ende Juni 2020. Der Offensivspieler war 2015 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 17:45 Uhr