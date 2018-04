Knieverletzung : Saison für Bielefelder Behrendt wahrscheinlich beendet

Für Fußballprofi Brian Behrendt von Arminia Bielefeld ist die Zweitligaspielzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit beendet. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger zog sich beim 1:1 (1:1) gegen Holstein Kiel einen Innenbandriss im rechten Knie zu.

von dpa

03. April 2018, 12:25 Uhr

Seine Rückkehr in den Spielbetrieb gelte als ausgeschlossen, teilte der Tabellensechste aus Ostwestfalen am Dienstag mit. Behrendt hatte gegen Aufsteiger Kiel in der 21. Minute das 1:0 für die Arminia erzielt, musste wegen seiner Verletzung aber in der 68. Minute ausgewechselt werden.