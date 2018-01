Muskelbündelriss : Sandhausens Stürmer Wooten erneut verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Maurer 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 20:33 Uhr

Angaben zum Zeitraum machte der Tabellen-Fünfte der Zweiten Liga nicht. Das erste Spiel der Rückrunde bestreitet Sandhausen am 23. Januar in Ingolstadt. Wooten hatte nahezu die komplette Hinrunde bereits wegen einer Verletzung am Oberschenkel verpasst.