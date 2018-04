2. Liga : St. Pauli verpasst Befreiungsschlag: 1:1 gegen Sandhausen

Der FC St. Pauli hat einen großen Schritt in Richtung Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen kam der Kiezclub über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und muss damit wie der Gegner weiter zittern.

von dpa

01. April 2018, 15:30 Uhr

Vor 29 381 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Millerntor-Stadion brachte Sami Allagui (26. Minute) die Gastgeber in Führung, die aber in der Folge völlig den Faden verloren. Rurik Gislason (54.) gelang der verdiente Ausgleich für den SVS. Die Topchance zum Sieg ließ St. Paulis Stürmer Aziz Bouhaddouz aus, der mit einem höchst umstrittenen Foulelfmeter an Torwart Marcel Schuhen (67.) scheiterte.