Vor Wechsel : Thommy reist aus VfB-Trainingslager ab

Offensivspieler Erik Thommy steht vor einem Abschied vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart.

von dpa

08. Juli 2019, 10:45 Uhr

Der 24-Jährige verabschiedete sich am Montagmorgen im Trainingslager in St. Gallen bereits von der Mannschaft und reiste zu Vertragsgesprächen «mit einem anderen Verein» ab, wie der VfB mitteilte. Bundesligist Fortuna Düsseldorf soll schon länger an dem Flügelspieler interessiert sein.

Thommy war im Januar 2018 vom FC Augsburg zum VfB gewechselt, in der Rückrunde der Abstiegssaison aber kaum noch zum Einsatz gekommen.