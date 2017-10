2:0-Auswärtserfolg : Union Berlin dank Sieg in Regensburg zurück in Aufstiegszone

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Okt.2017 | 15:28 Uhr

Beim dritten Sieg in Serie war Union vor 9791 Zuschauern die effektivere Mannschaft. Beim Jahn, der am Freitag seinen umstrittenen Investor losgeworden war und die Aktienmehrheit an der Profi-Abteilung zurückgekauft hatte, vergab Andreas Geipl Sekunden vor der Berliner Führung einen Foulelfmeter. Regensburg ist nur einen Punkt von der Abstiegsregion entfernt.