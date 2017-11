Im Alter von 77 gestorben : Union Berlin trauert um Vereinslegende «Jimmy» Hoge

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin trauert um Vereinslegende «Jimmy» Hoge. Der frühere Publikumsliebling an der Alten Försterei starb am Montag im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin, teilte der Köpenicker Club mit.