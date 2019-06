Für sieben Millionen Euro : Zeitung: Nürnbergs Löwen vor Wechsel zu Hertha BSC

U21-Nationalspieler Eduard Löwen steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel von Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg zu Hertha BSC.

von dpa

05. Juni 2019, 17:56 Uhr

Den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler ziehe es zu den Berlinern, schrieb das Fachmagazin «Kicker» auf seiner Internetseite. Die Verhandlungen seien auf der Zielgeraden, die Ablösesumme solle rund sieben Millionen Euro betragen.

Löwen absolvierte in der vergangenen Saison 22 Ligaspiele für die Franken und kam auf drei Tore sowie drei Vorlagen. Derzeit bereitet er sich im Trainingslager der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol auf die Europameisterschaft in Italien und San Marino vor.

Für die Berliner wäre es nach dem belgischen Innenverteidiger Dedryck Boyata die zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison. Hertha will für das Mittelfeld zudem Leihprofi Marko Grujic vom FC Liverpool für eine weitere Saison halten. Löwen ist flexibel einsetzbar und kann auch in der Verteidigung oder offensiv ausgerichtet zum Einsatz kommen.