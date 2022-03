Junioren-Nationalmannschaft : Zweiter Sieg im zweiten Spiel: U17 vor EM-Qualifikation

Die deutschen U17-Fußballer stehen dicht vor der Qualifikation für die Fußball-EM in diesem Sommer.

Die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister setzte sich im schottischen Falkirk mit 4:0 (1:0) gegen den Gastgeber durch. Den ersten Platz in der Gruppe hat die deutsche Auswahl vor dem Spiel der Konkurrenten Tschechien und Georgien am Abend aber noch nicht ganz sicher. Die Tschechen sind Gegner der deutschen Nachwuchs-Mannschaft am Dienstag. Mittel...

