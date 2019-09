Titelkämpfe in Doha : Gesa Krause holt WM-Bronze über 3000 Meter Hindernis

Gesa Krause hat bei der Leichtathletik-WM in Doha mit Bronze über 3000 Meter Hindernis die erste Medaille für das deutsche Team geholt.

von dpa

30. September 2019, 21:08 Uhr

Die Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier kam in deutscher Rekordzeit von 9:03,30 Minuten ins Ziel. Gold im Khalifa-Stadion von Katars Hauptstadt gewann Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech aus Kenia in 8:57,84 Minuten. Zweite wurde die Amerikanerin Emma Coburn in 9:02,35.