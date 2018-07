12. Etappe der Tour de France : Gesamtführender Geraint Thomas gewinnt letzte Alpenetappe

Der Brite Geraint Thomas hat die letzte Alpen-Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen und seine Führung im Gesamtklassement ausgebaut.

von dpa

19. Juli 2018, 17:50 Uhr

Der Profi vom Team Sky sicherte sich am Donnerstag nach 175,5 Kilometern den Tagessieg im Ziel der 12. Etappe in L'Alpe d'Huez. In der Gesamtwertung liegt er weiter vor seinem zweitplatzierten Team-Kapitän Chris Froome. Der Brite kam als Vierter ins Ziel. Platz zwei sicherte sich der niederländische Zeitfahr-Weltmeister Tom Dumoulin vor dem Franzosen Romain Bardet.