Nach verpasster Olympia-Quali : Goeßling tritt aus Nationalelf zurück

Lena Goeßling hat als erste Spielerin nach dem WM-Aus ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet.

von dpa

04. Juli 2019, 17:37 Uhr

«Ich stehe der Nationalmannschaft in Zukunft nicht mehr zur Verfügung», sagte die 33 Jahre alte Fußballerin vom VfL Wolfsburg der «Bild». Sie «habe während des Turniers gemerkt, dass nicht mehr auf mich gebaut wird», erklärte eine der bekanntesten deutschen Fußallerinnen.

Die Mittelfeldspielerin war beim WM-Turnier in Frankreich nur ein einziges Mal zum Einsatz gekommen. Beim 1:0-Sieg im Gruppenspiel gegen Spanien stand sie in der Startelf.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war am Samstag im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden. Durch die 1:2-Niederlage verpasste das DFB-Team auch die Olympia-Qualifikation. «Der Mannschaft habe ich es am Abend nach dem verlorenen Spiel gegen Schweden mitgeteilt, der Bundestrainerin am Dienstag», sagte Goeßling.