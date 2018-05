Grand-Slam-Turnier in Paris : Gojowczyk gibt in erster Runde der French Open auf

Der Münchner Peter Gojowczyk ist als zweiter deutscher Tennisprofi bei den French Open schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der Davis-Cup-Spieler beim Stand von 1:6, 0:2 gegen den Briten Cameron Norrie auf.

von dpa

28. Mai 2018, 13:04 Uhr

Nach dem ersten Satz hatte sich Gojowczyk offenbar an der Bauchmuskulatur behandeln lassen. Der Weltranglisten-43. hatte erst am Samstag das Endspiel beim ATP-Turnier in Genf verloren. Am Sonntag war der Kölner Oscar Otte gescheitert, Alexander Zverev kam dagegen souverän in die zweite Runde. Insgesamt sind in Paris 15 deutsche Tennisprofis am Start.